Не шуметь в воскресенье или запретить автомобильные сигнализации — особенности «режима тишины» в регионах

Субъекты России имеют право самостоятельно принимать различные правовые акты, действующие внутри их региона. Касается это в том числе и запретов на шум в различные дни и часы.

Сейчас по всей стране действует запрет на шум ночью. Чаще всего этот период начинается в 9-10 часов вечера и заканчивается в 7-8 утра. В отдельных случаях в выходные и праздничные дни запрет действует большее время. Отдельные регионы также вводят «тихий час» днем для более комфортного сна детей.

Чаще всего запрет на шум в дневные часы распространяется на многоквартирные дома. В отдельных регионах делается исключение на новостройки, введенные в эксплуатацию менее полутора лет назад.

Выделяется здесь, например, Ульяновская область, в которой помимо ремонтных работ и пиротехники запретили еще и автомобильные сигнализации. Так, автовладельца могут привлечь к ответственности, если он не принял мер по ее отключению после первого срабатывания.



Фото: pexels.com

В Алтайском крае также действуют ограничения на срабатывание сигнализации, но требования там более лояльные. Как разъяснила региональная прокуратура, нарушением будет считаться только тот случай, когда система безопасности сработала более трех раз. Вместе с этим в регионе действует запрет на проведение ремонтных работ в течение всего воскресенья, за исключением новостроек.

В Новосибирской области с 13.00 до 14.00 вводится запрет на шум не только в многоквартирных домах, но и в садоводствах. Так, граждане не могут в это время совершать любые действия, нарушающие покой соседей.

Идея введения «тихого часа» рассматривается и в Татарстане. Его также собираются установить с 13.00 до 15.00. Накануне официальный представитель Кремля Лилия Галимова рассказала, что данную норму устанавливают из-за желания самих жителей республики. Сейчас такие ограничения существуют только в трех регионах Приволжского федерального округа.

Артем Гафаров