В Татарстане по итогам мая наибольший спрос был на сотрудников в сферах торговли, услуг и агропромышленности

В Татарстане по итогам мая наибольший спрос на сотрудников наблюдался в сферах торговли, услуг, производства и агропромышленности. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру.



В прошлом месяце на рынке труда республики работодательская активность снизилась на 3%, а соискательская активность понизилась на 24% по сравнению с апрелем 2022 года.



В мае прошлого года в Татарстане работников искали компании из сферы торговли: работодатели выложили 35% вакансий от общего числа майских предложений о работе. Также выкладывали вакансии компании из сферы услуг (13% вакансий от общего числа) и производства и агропрома (11%). Помимо того, наиболее активно искали работников в сфере транспорта и логистики (10%), а также строительства и недвижимости (7%).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего в республике работу искали в сфере офисных служб и бизнес-услуг. Высокая активность соискателей также заметна в отраслях транспорта и логистики (13% от числа резюме с указанной отраслью), торговли (12%), в сфере финансов и страхования и в сфере услуг (8%).

Вчера эксперты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob составили список июньских вакансий в Казани с зарплатой больше 60 тысяч рублей. В перечень попали: программист, инженер-проектировщик, кредитный специалист и другие.



Согласно данным Татарстанстата, в республике по итогам января—апреля 2022 года оборот розничной торговли превысил 381 миллиард рублей. Это 99,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.



Татьяна Леухина