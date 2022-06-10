В Совфеде предложили обновить программы вузов с прицелом на патриотизм

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность обновления программ гуманитарных дисциплин в вузах с прицелом на воспитание патриотизма и гражданственности. Такая мера поможет молодежи более глубоко осознать процессы, происходящие в России и мире.

Об актуальности такого подхода говорит то, что против России ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы боремся на двух фронтах. С одной стороны, с идеями, которые стремится внедрить в сознание российских граждан, в первую очередь молодых людей, Запад. С другой — с неонацизмом в его нынешнем, украинском обличье. Не реагировать на эти вызовы государство, общество просто не могут, — отметила Матвиенко.

На этой неделе замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Он подчеркивал, что отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению.



Татьяна Леухина