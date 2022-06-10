17 июня в казанском Музее исламской культуры откроется выставка «Ислам на почтовых открытках»

17 июня в Музее исламской культуры, расположенном в Казанском Кремле, состоится открытие выставки «Ислам на почтовых открытках» из коллекции московского коллекционера Низами Ибраимова. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

Начало мероприятия запланировано на 14.00. На выставке представят 222 открытки. Они познакомят с мусульманской культурой России. На них изображены мечети и медресе, культовые места, события, происходившие на территориях бывшей Российской империи с татарским и мусульманским населением, таких регионов, как Поволжье, Урал, Санкт-Петербург и Москва, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ и Средняя Азия.

Также здесь будут представлены дореволюционные книги, журналы, документы, помогающие представить многообразие мусульманских культур России. Проект приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: mincult.tatarstan.ru

В начале июня в Музее исламской культуры открылась выставка «Десять строк. Автор всем известен» фонда Музея истории мировых культур и религий Дербента. Она проходит в рамках национального проекта «Культура» и продлится до 17 августа.

Дарья Акимова