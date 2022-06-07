В Казани представили выставку Музея истории мировых культур и религий Дербента

В казанском Музее исламской культуры открылась выставка «Десять строк. Автор всем известен» фонда Музея истории мировых культур и религий Дербента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта Дагестана.

Выставка проходит в рамках национального проекта «Культура» и продлится до 17 августа. Она является продуктом творческого размышления трех художников — Макса Эпштейна из Израиля, Джамала Ажигирея из Москвы и Татьяны Вагановой из Майкопа над заповедями, служащими фундаментальной основой веры для последователей иудаизма, христианства и ислама. Сюда включены три графические серии, состоящие из десяти работ.

Помимо этого, участники мероприятия смогли познакомиться с проектом «Открытые храмы», рассказывающем о древних храмах, расположенных на территории Дербента и Дербентского района Дагестана.

Фото: vk.com/islammuseum

3 июня в казанском музее Горького и Шаляпина открылась выставка «Я родился весной…», посвященная 160-летию со дня рождения грузинского художника, классика наивной живописи Нико Пиросмани. Однако его работ на ней нет. Зато здесь представили свои работы современные российские художники-наивисты.



Дарья Акимова