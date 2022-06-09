Ежегодно службу по контракту выбирают больше тысячи татарстанцев — видео

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Ежегодно больше тысячи жителей Татарстана выбирают службу по контракту. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С начала 2022 года контрактниками стали более 500 человек. Соглашение с добровольцами подписывается на четыре месяца. Им предоставляют денежное довольствие, единовременную выплату. По завершению контракта они получат статус ветерана боевых действий со всеми льготами.

По словам офицера по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустама Сафиуллина, в качестве кандидатов на военную службу рассматриваются мужчины от 18 до 50 лет, как правило, уже служившие в армии и побывавшие в горячих точках Кавказа, Сирии. Средний возраст контрактников — от 30 лет и выше.

Сегодня на Украину из пункта отбора на военную службу по контракту в Казани отправились восемь человек. Все они имеют опыт контрактной службы, в том числе в Сирии и на Северном Кавказе.

Дарья Акимова