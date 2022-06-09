9 июня Россия доставила на Украину и в Донбасс 448 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что 9 июня в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях проведены четыре гуманитарные акции. В ходе них местным жителям передали 448 тонн предметов первой необходимости и продуктов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, всего со 2 марта Россией на Украину доставлено 28,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий. Он добавил, что уже проведено 1 138 гуманитарных акций.

Кроме того, на пунктах сбора в регионах подготовили больше 32 тысяч тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось о восьми гуманитарных акциях, проведенных 8 июня в Харьковской и Херсонской областях Украины, а также в ДНР и ЛНР. Вчера мирным жителям передали 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

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Дарья Акимова