За 8 июня Россия передала на Украину, в ДНР и ЛНР 537 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

8 июня в Харьковской и Херсонской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проведены восемь гуманитарных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

В ходе них мирным жителям переданы 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. Всего начиная со 2 марта Россия доставила на Украину 27,9 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и изделий медицинского назначения, провела 1 130 гуманитарных акций.

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти вместе с регионами, общественными организациями и патриотическими движениями продолжают собирать гуманитарную помощь. На пунктах сбора ее подготовили уже более 31 тысячи тонн.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне сообщалось, что за сутки прошли восемь гуманитарных акций. Населению передали 642 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

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Дарья Акимова