За 8 июня Россия передала на Украину, в ДНР и ЛНР 537 тонн гуманитарной помощи
8 июня в Харьковской и Херсонской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проведены восемь гуманитарных акций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.
В ходе них мирным жителям переданы 537 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания. Всего начиная со 2 марта Россия доставила на Украину 27,9 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и изделий медицинского назначения, провела 1 130 гуманитарных акций.
Кроме того, федеральные органы исполнительной власти вместе с регионами, общественными организациями и патриотическими движениями продолжают собирать гуманитарную помощь. На пунктах сбора ее подготовили уже более 31 тысячи тонн.
Накануне сообщалось, что за сутки прошли восемь гуманитарных акций. Населению передали 642 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым