Товарооборот между Россией и странами БРИКС в первом квартале 2022 года вырос почти на 40%

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам первого квартала 2022 года товарооборот между Россией и странами БРИКС увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

По его словам, по итогам прошлого года товарооборот вырос на 40% и достиг $164 млрд. Это рекордная сумма. Также Решетников призвал компании из стран БРИКС активнее заняться замещением западного бизнеса в России.

Фото: economy.gov.ru

В январе — апреле этого года товарооборот России и Китая вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 миллиарда. Экспорт из Китая в Россию за первые четыре месяца 2022 года составил около $20,24 млрд, а импорт товаров и услуг из России в Китай — $30,85 миллиарда.



Дарья Акимова