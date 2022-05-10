Товарооборот России и Китая в январе — апреле превысил $51 миллиард

Товарооборот России и Китая в этом году в январе — апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, до $51,09 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.



Экспорт из Китая в Россию за первые четыре месяца 2022 года составил около $20,24 млрд, а импорт товаров и услуг из Росси в Китай — $30,85 миллиарда.

В общей сложности внешний товарооборот Китая в январе — апреле 2022 года вырос в годовом исчислении на 10,1%, до $1,98 триллиона.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отмечал заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн, вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон.

Маргарита Головатенко