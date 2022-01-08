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В Казани экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Ташкент

14:21, 08.01.2022
В Казани экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Ташкент
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, который следовал рейсом Москва — Ташкент. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Причиной стало плохое самочувствие пассажира борта. Отмечается, что посадка прошла благополучно. Пассажира госпитализировали в казанскую больницу.

Фото: Максим Платонов (архив)

Осенью в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Петербурга в киргизский город Ош.

Сегодня сообщалось, что в китайском аэропорту Ханчжоу загорелся самолет Ту-204, который принадлежит российской авиакомпании «Авиастар-Ту». В момент возгорания лайнер находился в грузовом отсеке. О наличии пострадавших не уточняется.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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