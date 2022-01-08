В Казани экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Ташкент
В международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет, который следовал рейсом Москва — Ташкент. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе аэропорта.
Причиной стало плохое самочувствие пассажира борта. Отмечается, что посадка прошла благополучно. Пассажира госпитализировали в казанскую больницу.
Осенью в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Петербурга в киргизский город Ош.
Сегодня сообщалось, что в китайском аэропорту Ханчжоу загорелся самолет Ту-204, который принадлежит российской авиакомпании «Авиастар-Ту». В момент возгорания лайнер находился в грузовом отсеке. О наличии пострадавших не уточняется.
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