Вечером на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки

Вечером на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном движение затруднено в центре города. Пробки наблюдаются на улицах: Лево-Булачная, Ташаяк, Пушкина, Тихомирнова, Вишневского, Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейская, Габдуллы Тукая и других.

Кроме того, на мосту «Миллениум» в сторону Ново-Савиновского района и Кремлевской дамбе в сторону КГЭУ образовались заторы из-за произошедших там ДТП. Также, как сообщил корреспондент «Реального времени», на перекрестке улиц Зорге и Гвардейской не работает светофор, поэтому пробка на Гвардейской растянулась почти на километр.

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5 июня в Казани несколько часов наблюдались пробки на въездах в город. Движение было затруднено по улицам Камчатской и Малой Заречной в поселке Сухая Река в Авиастроительном районе. На Мамадышском тракте также наблюдался затор, он растянулся на 2 километра.



Дарья Акимова