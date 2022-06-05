В Казани наблюдаются пробки на въездах в город
В Казани уже несколько часов наблюдаются пробки на въездах в город. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
До сих пор движение затруднено по улицам Камчатской и Малой Заречной в поселке Сухая река в Авиастроительном районе. На Мамадышском тракте также наблюдается затор, он растянулся на 2 километра.
Кроме того, пробка образовалась на улице Мира в Дербышках и на улице Чехова в Верхнем Услоне перед паромной переправой. Несколько затруднено движение на въезд в город на Горьковском шоссе.
Пробка на Мамадышском тракте образовалась из-за ДТП. На место приехали две машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
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