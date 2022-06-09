Двоих казанцев отправили в колонию за мошенничество при помощи в покупке земли под футбольный манеж

Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей 37 и 48 лет. Их признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По имеющимся данным, в 2019 году житель Казани решил купить земельный участок для строительства футбольного манежа в селе Осиново Зеленодольского района Татарстана. По совету знакомых он обратился к 37-летнему фигуранту с просьбой помочь в этом деле. Тот согласился и с сентября 2019 года по июнь 2020 года получил от мужчины 5 млн рублей под предлогом передачи взятки в муниципалитет.

Затем, в августе 2020 года, он познакомил желавшего приобрести землю с 48-летним товарищем. Тот заявил, что теперь он займется вопросами с участком. Он под тем же предлогом выманил у мужчины еще 24 млн рублей. Однако в мае 2021 года при передаче 5 млн рублей его задержали, а сразу после этого — и его подельника.

Свою вину оба не признали. Суд назначил 37-летнему фигуранту 3 года 6 месяцев лишения свободы, 48-летнему подельнику — 5 лет 6 месяцев. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Дарья Акимова