В Челнах задержали подозреваемую в мошенничестве с заказами на изготовление кухонь

В Набережных Челнах задержали подозреваемую в мошенничестве с заказами на изготовление кухонь и шкафов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В полицию города обратились одиннадцать горожан. Владелица мебельного бизнеса приняла у них заказы на изготовление кухонь и шкафов, но свою работу она не выполнила.

Офис 48-летней женщины располагался в удобном месте, неподалеку от известного в новой части города в торговом центре. У нее было собственное мебельное производство и планы по развитию бизнеса.

С марта по октябрь прошлого года челнинка активно вела переговоры с покупателями, обещая им изготовить предметы мебели точно в срок. Заказчики внесли от 25 до 330 тысяч рублей. С выполнением заказов женщина тянула, а вскоре и вовсе пропала.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пострадавшие обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось: женщина уехала в Москву из Челнов. Сейчас ее задержали и доставили в отдел полиции «Центральный» в автограде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сотрудники полиции разыскивают потерпевших: необходимо позвонить по телефону 02 или обратиться в отдел полиции «Центральный».



Татьяна Леухина