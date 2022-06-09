Детский омбудсмен о «тихом часе»: «Есть разница между тем, как работает отбойный молоток и плачет ребенок»

7 июня стало известно, что в Татарстане может появиться «тихий час». Установить его просят сами жители региона — обращения от них поступают как в местные органы власти, так и в Госсовет РТ. Детский омбудсмен республики Ирина Волынец в беседе с «Реальным временем» порассуждала на тему того, как должен работать данный законопроект и каким образом он отразится на тех, у кого есть дети.

Для кого нужен «тихий час»?

Пресс-служба Государственного совета Татарстана пояснила, что «тихий час» могут ввести с 13.00 до 15.00. По словам Волынец, данный законопроект изначально задумывался как помощь для родителей.



— Эта инициатива как раз связана с тем, чтобы дать детям возможность отдыхать, особенно маленьким. Поэтому здесь родители, у которых кричат дети, могут получить поддержку психологов, педагогов. У нас в Татарстане очень мощно развито это направление, и я сильно сомневаюсь, что будут претензии к тем, у кого кричат дети. Этот запрет больше связан с теми, кто проводит ремонт во время «тихого часа». Какие-то строительные работы — наружные, внутренние, — рассказала Волынец.

Ранее председатель Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Шакир Ягудин сообщил, что с 2020 года по 23 марта 2022-го к административной ответственности за нарушение республиканского закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время» привлечены 2,4 тысячи татарстанцев. Их обязали выплатить штрафы.

— Дети есть дети. Я сильно сомневаюсь в том, чтобы были какие-то составленные нормативные документы в отношении детей, нарушающих покой, который как раз направлен на то, чтобы они могли отдыхать. Сейчас сказать о том, что мы будем наказывать родителей, чьи дети кричат или плачут во время «тихого часа», наверное, все-таки неправильно. И потом, согласитесь, есть разница между тем, как работает отбойный молоток и плачет ребенок. Здесь скорее уже какие-то добрососедские отношения и взаимодействие между людьми, которые проживают рядом. И многие вопросы можно решить просто в рабочем порядке, входя в положение и понимание того, что у других людей тоже есть дети. Хотелось бы надеяться, что у нас этот закон не будет работать таким образом, что родители будут сводить счеты между собой, между теми, у кого дети в это время заплакали, и между теми, у кого они в это время спят. Это просто доброе правило общежития, какого-то добрососедства, доброго отношения между друг другом, взаимопомощи, взаимовыручки, — пояснила эксперт.

Фото: Максим Платонов

Детский крик по ночам

В Казани в прошлом году зарегистрировано 137 обращений по поводу нарушения тишины и покоя граждан. Сейчас в республике действует запрет на шум с 22 до 6 часов в будни и с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни. Омбудсмен также затронула тему тишины в ночное время и поделилась своим мнением.

— В идеале у детей должен быть режим дня. Я сама мама четверых детей. И для того, чтобы ребенок нормально развивался, хорошо себя чувствовал, он должен отдыхать. Ребенок должен вообще, в зависимости от возраста, до 12 часов спать. А если это новорожденный ребенок, то он большую часть времени спит. И если ребенок имеет какие-то проблемы со здоровьем, психикой, то в помощь ему врачи, психологи. И опять-таки, эти вопросы должны решаться в рамках добрососедства. То есть, согласитесь, одно дело, когда в доме находится какой-то ночной клуб, где музыка играет долго, до утра, а другое дело, когда у кого-то вдруг среди ночи проснулся и плачет ребенок, — сказала она.

Волынец отметила, что основа восприятия данного законопроекта лежит в отношениях людей.

— Хотелось бы, чтобы сохранялось какое-то доброе отношение друг к другу, понимание. Может быть, та семья, которая испытывает какие-то трудности от того, что в соседней квартире плачет ребенок, как-то предлагала свою помощь, свой опыт, свои советы, как успокоить ребенка и сделать так, чтобы он ночью отдыхал. В этом заинтересованы в первую очередь родители ребенка, а не только их соседи. Хотелось бы, чтобы жители Татарстана были настроены друг к другу с добром, с какими-то благими намерениями. Потому что если мы пойдем по пути наказания за нарушение закона, особенно если это касается семей с детьми, то в человеческом плане это не очень хорошо. Это неправильно, — заявила омбудсмен.

Фото: realnoevremya.ru

Первая попытка

Подобный «тихий час» в Татарстане обсуждался в 2018 году по просьбе кормящих мам. Предполагалось, что в первую очередь запрет коснется жилых домов и придомовых территорий и тех, кто занимается строительством, ремонтом или просто любит слушать громкую музыку. Тогда данная инициатива вызвала ряд негативных комментариев среди деятелей различных сфер и профессий. По их словам, данный законопроект просто не будет работать, как и другие ограничения на шум.

Внимание на эту проблему обратили и читатели «Реального времени» в комментариях под новостью об инициативе депутатов Госсовета РТ: «Все это говорильня. Закон о тишине ночной-то не работает. У нас под окнами торговый центр строили, самую шумную работу — заливку бетона — делали ночью, аккурат в 6 утра заканчивали. Куда только ни жаловались, к кому только ни обращались, получали одни отписки, а им — штраф в размере 500 рублей».



Фото: Максим Платонов

Максим Кокунин