Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +22 градусов

В четверг, 9 июня, в Татарстане облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов. В Казани прогнозируется от +20 до +22 градусов. В Набережных Челнах ожидается от +17 до +20.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ожидается северо-западный умеренный до сильного ветер. Местами его порывы могут достигать до 15—17 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 10 и 11 июня, в Татарстане вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем потеплеет до +19..+25 градусов.



Татьяна Демина