Витамин С и гематоген: россияне стали покупать больше витаминов и БАД

СБЕР ЕАПТЕКА*, одна из лидеров e-pharm** в России, проанализировала заказы клиентов в категории «Витамины и БАД». По данным компании, спрос на витаминные комплексы вырос в 2,2 раза за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно часто делают покупки в этой категории жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары.

По информации СБЕР ЕАПТЕКИ по продажам в 63 регионах России, самый популярный товар в этой категории — витамин C. Он присутствует в каждом третьем онлайн-заказе сервиса в этой категории. На втором месте гематоген*. Он улучшает самочувствие, повышает уровень гемоглобина в крови, насыщая организм железом (доля продаж 16%). На третьей строчке рейтинга витамин D, который помогает организму усваивать кальций (11%).

«E-Pharm в России продолжает увеличивать долю очень быстрыми темпами. Клиенты все чаще заказывают лекарства через интернет, выбирая экономию своего времени, удобные способы доставки и широкий ассортимент. Ориентируясь на запросы наших клиентов, недавно мы запустили собственный бренд витаминов и БАД Love Botanica — чтобы сделать заботу о здоровье доступнее», — комментирует Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ.

Кроме того, СБЕР ЕАПТЕКА проанализировала траты россиян на витамины и составила рейтинг регионов, жители которых больше всего покупают витамины. Лидером оказались Москва и Московская область (38,5% продаж), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,3%) и Республика Татарстан (3,3%). Кроме того, активно закупались витаминами и БАД жители Нижегородской и Самарской областей.

Напомним, предыдущее исследование СБЕР ЕАПТЕКА показало, что более трех четвертей россиян (79%), принимавших участие в исследовании, уделяют недостаточно внимания своему здоровью, 65% хотят тщательнее следить за этим аспектом жизни. При этом почти каждый третий считает, что здоровье можно черпать из витаминов и пищевых добавок (29%).



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»