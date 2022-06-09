Сбер запускает акцию по бесплатному снятию наличных с кредитной СберКарты

Клиенты, оформившие кредитную СберКарту, смогут снимать деньги без комиссии в течение 30 дней с даты подписания договора.

Сбер сохраняет длинный беспроцентный период — 120 дней; бесплатное обслуживание; одну из самых низких ставок на рынке (9,8% на покупки в категории «Здоровье» и на онлайн-оплату в СберМегаМаркете); 27,8% на все остальные операции, включая снятие наличных.

Теперь обладатели кредитной СберКарты могут снимать наличные без комиссии. Отметим, что на обналичивание кредитных средств не распространяется льготный период.

Новая опция выгодна тем клиентам, кому срочно нужны наличные, и тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Во втором случае можно снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и погасить долг по дорогой кредитке.

Для оформления СберКарты не обязательно приходить в офис. Ее можно заказать с доставкой в 18 городах (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Челябинск).

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин:

«Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия по нашим продуктам. Кредитная СберКарта имеет колоссально длинный беспроцентный период, и ее можно использовать в качестве рассрочки, POS-кредита. А новая акция на снятие наличных без комиссии в первые 30 дней поможет клиентам закрыть другие, менее выгодные кредиты».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»