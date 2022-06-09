Новости общества

12:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти ликвидируют дирекцию внебюджетных программ развития Казани

11:55, 09.06.2022
Власти ликвидируют дирекцию внебюджетных программ развития Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани постановили ликвидировать дирекцию внебюджетных программ развития города. Постановление появилось в сборнике документов мэрии города.

Дирекцию необходимо ликвидировать до 30 декабря текущего года. Для этого создадут специальную комиссию. Решение о ликвидации подготовит Комитет земельных и имущественных отношений.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии Казани о причинах такого решения.

ОАО «Дирекция внебюджетных программ развития города» создано в 2000 году для координации деятельности по организации инвестпроектов в Казани.

В мае стало известно о ликвидации в столице Татарстана МБУ «Институт «Казгражданпроект». Такое решение приняли после создания в 2021 году Института развития города.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также