Власти ликвидируют дирекцию внебюджетных программ развития Казани

Власти Казани постановили ликвидировать дирекцию внебюджетных программ развития города. Постановление появилось в сборнике документов мэрии города.

Дирекцию необходимо ликвидировать до 30 декабря текущего года. Для этого создадут специальную комиссию. Решение о ликвидации подготовит Комитет земельных и имущественных отношений.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии Казани о причинах такого решения.

ОАО «Дирекция внебюджетных программ развития города» создано в 2000 году для координации деятельности по организации инвестпроектов в Казани.



В мае стало известно о ликвидации в столице Татарстана МБУ «Институт «Казгражданпроект». Такое решение приняли после создания в 2021 году Института развития города.



Татьяна Леухина