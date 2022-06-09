В Татарстане число новых случаев COVID-19 превысило 151 тысячу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки выявили 103 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 151 070.



Госпитализировали за сутки 51 пациента. Выздоровели еще 88 человек, всего — 146 417, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Фото: Максим Платонов

С начала пандемии от инфекции скончались 1 995 татарстанцев, за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти.

Важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 9 июня читайте в подборке интернет-газеты.