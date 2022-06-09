Татарстан по числу банков уступает только Москве и Санкт-Петербургу

В Татарстане на сегодняшний день работает 59 банков. Об этом сообщил на конференции по страхованию вкладов управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского управления ЦБ Марат Шарифуллин.

По его словам, по количеству банков республика уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Фото: realnoevremya.ru

— Эффективная работа банковской системы — залог эффективной работы в целом, — отметил он.

Для устойчивой работы банков важно доверие граждан. И, судя по тому, что они хранят порядка 770 млрд рублей в финансовых организациях, доверие есть.

Шарифуллин заверил, что банковская система республики стабильна. Система страхования вкладов играет в этом плане важную роль.

Любовь Шебалова