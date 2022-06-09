В Казань приедет делегация из Грозного во главе с Хас-Магомедом Кадыровым

Казань посетит делегация из Грозного во главе с мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. Гости планируют изучить опыт столицы Татарстана по целому ряду направлении, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

— Их интересует, как работает система ЖКХ, как выстроена работа по строительству жилья, инфраструктурных объектов. Также им интересны вопросы, связанные с промышленностью, экономикой. В общем, это такая делегация по направлению развития столичных и муниципальных городов, изучения этого опыта, — рассказала представитель казанского Кремля.

С делегацией из Грозного планирует встретиться президент Татарстана Рустам Минниханов. В мае он с рабочим визитом посещал Чечню, где встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Фото: tatarstan.ru

Как рассказала Галимова, на майской встрече Минниханов и Кадыровы подписали план мероприятий по развитию соглашения, которое ранее заключили правительство Татарстана и администрация Чечни. Оно подразумевает развитие торгово-экономических и научно-технических связей и культурное сотрудничество.

Перспективными направлениями сотрудничества Татарстана и Чечни в казанском Кремле назвали машиностроение, поставки товаров народного потребления, автомобильных шин, масел через крупные региональные розничные сети Чечни.

Татьяна Демина