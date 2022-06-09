В Минцифры России предложили увеличить размер пошлины за оказание услуг связи в 130 раз

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минцифры России предложили увеличить размер государственной пошлины с 7,5 тысячи до 1 млн рублей за предоставление девяти видов лицензий в области оказания услуг связи. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министерства, увеличение госпошлины не позволит операторам, нарушающим закон, легко получать новые лицензии и приведет к их значительному сокращению. Сейчас в России около 10 тысяч операторов, предоставляющих услуги связи. Некоторые из них, когда Роскомнадзор выявляет нарушение, не оплачивают штраф, а пишут заявление о прекращении лицензии и сразу оформляют новую.

Отмечается, что нововведение коснется только новых операторов. Для тех, кто уже имеет лицензии, будут продлевать их на прежних условиях — за 750 рублей. Действует они до пяти лет.

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Также Минцифры подготовило поправки в КоАП РФ, согласно которым в России могут ввести оборотные штрафы для операторов связи, на сетях которых не установлена система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Их размер, предположительно, может составить от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров, работ и услуг и не менее 1 млн рублей.



Дарья Акимова