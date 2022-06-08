Для российских операторов связи могут ввести оборотные штрафы за отсутствие СОРМ

В России могут ввести оборотные штрафы для операторов связи, на сетях которых не установлена система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Соответствующие поправки в КоАП РФ подготовило Минцифры страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Размер штрафа, предположительно, может составить от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров, работ и услуг и не менее 1 млн рублей. Также обсуждается возможность в первый раз ограничиться предупреждением.

СОРМ позволяет расследовать преступления и предотвращать теракты. Оборудование должно стоять на сетях каждого оператора связи, но мелкие экономят и уклоняются от его внедрения.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях сообщалось, что Минцифры России прорабатывает возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI. Она требуется для повышения эффективности проведения оперативно-разыскных мероприятий и пресечения противоправных действий с использованием мобильных телефонов.

Дарья Акимова