По программе догазификации в Татарстане подключили 600 домовладений — это много или мало?
По программе бесплатной догазификации в Татарстане подключили на сегодняшний день 600 домовладений, заявил начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артем Алексеев. Отметим, что она стартовала больше года назад — в апреле 2021-го.
Программа предусматривает бесплатное подведение газопровода только до границ земельного участка заявителей, далее расходы по монтажу оборудования внутри помещения ложатся на плечи собственника. В целом цена будет зависеть от выбора организации, которая будет выполнять монтажные работы.
Проводка газовой трубы от придомовой территории внутрь дома стоит около 60 тысяч рублей.
— Плюс еще счетчик, плита, котел — в среднем цена приближается к 100—120 тысячам рублей. Это условно, если заявитель будет силами газовых организаций обеспечивать строительство. Цена эта регулируемая, и каждая подрядная организация устанавливает свои расценки, — отметил Алексеев.
600 домовладений — это:
- 3,33% от общего числа домовладений, которые собираются подключить по программе догазификации в Татарстане — 18 тысяч. То есть до конца 2023 года, или за полтора года, нужно подключить еще 17,4 тысячи домовладений.
- 4,29% от количества заявлений на подводку газа — 14 тысяч.
- На 360 домовладений больше, чем в марте 2022 года — 240.
- На 16 домовладений меньше, чем в Томской области — 616. Стоит отметить, что это данные за 2021 год.
- На 187 меньше, чем в соседней с Татарстаном Ульяновской области — 787 домовладений.
- В 2 раза меньше, чем в Рязанской области — 1 157 домовладений.
- 0,03% от общего числа хозяйств по всей России, которые планируется подключить к газу — 2 миллиона.
- В два раза меньше, чем подключили в Свердловской области за 2021 год — 1 126 домовладений.
- На 182 меньше, чем в Воронежской области — по состоянию на февраль там подключено 782 домовладения.
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