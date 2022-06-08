По программе догазификации в Татарстане подключили 600 домовладений — это много или мало?

По программе бесплатной догазификации в Татарстане подключили на сегодняшний день 600 домовладений, заявил начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артем Алексеев. Отметим, что она стартовала больше года назад — в апреле 2021-го.



Программа предусматривает бесплатное подведение газопровода только до границ земельного участка заявителей, далее расходы по монтажу оборудования внутри помещения ложатся на плечи собственника. В целом цена будет зависеть от выбора организации, которая будет выполнять монтажные работы.

Проводка газовой трубы от придомовой территории внутрь дома стоит около 60 тысяч рублей.



— Плюс еще счетчик, плита, котел — в среднем цена приближается к 100—120 тысячам рублей. Это условно, если заявитель будет силами газовых организаций обеспечивать строительство. Цена эта регулируемая, и каждая подрядная организация устанавливает свои расценки, — отметил Алексеев.

600 домовладений — это:

3,33% от общего числа домовладений, которые собираются подключить по программе догазификации в Татарстане — 18 тысяч. То есть до конца 2023 года, или за полтора года, нужно подключить еще 17,4 тысячи домовладений.

от общего числа домовладений, которые собираются подключить по программе догазификации в Татарстане — 18 тысяч. То есть до конца 2023 года, или за полтора года, нужно подключить еще 17,4 тысячи домовладений. 4,29% от количества заявлений на подводку газа — 14 тысяч.

от количества заявлений на подводку газа — 14 тысяч. На 360 домовладений больше , чем в марте 2022 года — 240.

, чем в марте 2022 года — 240. На 16 домовладений меньше , чем в Томской области — 616. Стоит отметить, что это данные за 2021 год.

, чем в Томской области — 616. Стоит отметить, что это данные за 2021 год. На 187 меньше , чем в соседней с Татарстаном Ульяновской области — 787 домовладений.

, чем в соседней с Татарстаном Ульяновской области — 787 домовладений. В 2 раза меньше , чем в Рязанской области — 1 157 домовладений.

, чем в Рязанской области — 1 157 домовладений. 0,03% от общего числа хозяйств по всей России, которые планируется подключить к газу — 2 миллиона.

от общего числа хозяйств по всей России, которые планируется подключить к газу — 2 миллиона. В два раза меньше , чем подключили в Свердловской области за 2021 год — 1 126 домовладений.

, чем подключили в Свердловской области за 2021 год — 1 126 домовладений. На 182 меньше , чем в Воронежской области — по состоянию на февраль там подключено 782 домовладения.

Дарья Пинегина