Исследование: жителям Казани выгоднее идти в отпуск в июне, чем в мае

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителям Казани выгоднее сходить в отпуск в июне, чем в мае, но менее выгодно, чем в августе. Об этом сообщил «Реальному времени» директор юридического департамента онлайн-портала по поиску работы SuperJob Александр Южалин.

По его словам, все зависит от стоимости одного рабочего дня в месяце. Если человек работает на окладе стандартную пятидневную рабочую неделю, стоимость одного дня в месяце зависит от числа рабочих дней в месяце. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше стоимость одного. Поэтому отпуск выгоднее взять в те месяцы, где больше всего рабочих дней, так как оплата одного дня по среднему заработку окажется выше, чем стоимость одного отработанного дня.

В июне, согласно данным производственного календаря, 168 рабочих часов, тогда как в мае их — 144, а в августе — 184 часа. К тому же, в этом месяце всего один нерабочий праздничный день. Южалин отметил, что если казанцы работают на окладе, длительные выходные в июне в честь Дня России никак не скажутся на зарплате. Это касается тех, кто полностью отработал другие рабочие дни месяца.

Фото: Максим Платонов

В конце этой недели россиян ожидают длинные выходные — с 11 по 13 июня. Это связано с празднованием в воскресенье, 12 июня, Дня России. Следующая рабочая неделя будет в стране четырехдневной — с 14 по 17 июня.

Дарья Акимова