МВД предупредило татарстанцев о новых случаях мошенничества с огнетушителями

Фото: Максим Платонов (архив)

В последнее время в Татарстане выявили случаи мошенничества, связанные с навязыванием платных услуг по обеспечению жилых помещений первичными средствами пожаротушения. Об этом сообщили в МВД по республике.

Мошенники представляются сотрудниками МЧС и, угрожая штрафами, вынуждают граждан приобретать огнетушители и автоматические пожарные извещатели по завышенным ценам.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В МВД по Татарстану отметили, что если домой пришел незнакомец, необходимо попросить его предоставить документ, доказывающий, что он работает в том или ином ведомстве. Также нужно позвонить в учреждение и убедиться, что человек действительно там работает.

Пропустив незнакомца в жилище, его нельзя оставлять одного, он должен находиться под вашим присмотром, сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе 47-летняя жительница Чистополя перевела мошенникам 71 тысячу рублей. Она хотела купить золотые украшения, увидев рекламу в соцсетях, перечислила деньги, но обещанный товар так и не получила.



Татьяна Леухина