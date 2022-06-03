Жительница Чистополя, пытаясь купить украшения, перевела мошенникам более 70 тысяч рублей

47-летняя жительница Чистополя перевела мошенникам 71 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Как рассказала потерпевшая, она решила приобрести золотые украшения по объявлению после того, как увидела рекламу на странице одной из соцсетей. Женщина отправила продавцу деньги, но товар не получила. В результате она решила обратиться в полицию.

Фото: realnoevremya.ru

Подозреваемым стал 32-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа. Он дал признательные показания, а также возместил материальный ущерб.

Недавно сообщалось, что в Казани мошенники обманули 23-летнюю местную жительницу — ее убедили взять кредит и перечислить средства на счета злоумышленников. В общей сложности пострадавшая перевела аферистам 315 тысяч рублей.

Диана Жиленкова