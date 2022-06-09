В Казани продали права требований к фабрикам «Спартак» и «Адонис»

В результате торгов по продаже имущества ООО «Шуз Логистик» права требований на краткосрочные долговые обязательства на сумму около 40 млн рублей фирмы были проданы по цене менее 1%.

Лучшую цену в 93 тысячи рублей предложило ООО «Вертер Групп» из Москвы. Победитель торгов получил права требования дебиторской задолженности к целому ряду фирм: ООО «Швейная фабрика «Адонис» на сумму 44 029,00 руб.; ООО «Торговый дом «Золе» на сумму 25 996 113,64 руб. ООО «Примороссо» на сумму 1 068 106,95 руб.; ООО «Комус-Приволжье» на сумму 0,25 руб.; ООО «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника» на сумму 3 686,97 руб.; ОАО «Обувная фабрика «Спартак» на сумму 8 150 395,83 руб.

В ноябре прошлого года менее чем за 1 млн рублей пытался продать права требований к кредиторам на сумму более чем на 735 млн конкурсный управляющий обанкротившегося ОАО «Обувная фабрика «Спартак» Артур Зайнутдинов. Это была уже вторая попытка избавиться от залогового имущества «Татфондбанка», которое для потенциальных покупателей не представляло ценности, объясняли эксперты.

Эмиль Зиянгиров