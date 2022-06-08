В ПФР назвали число отказов в переводе пенсий за рубеж из-за санкций

Из-за санкций зарубежные банки начали отклонять переводы Пенсионного фонда России российским пенсионерам, проживающим за рубежом. Об этом заявили в пресс-службе фонда.



Так, выплаты не получили 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами, передает РБК.



Сейчас пенсии за пределы России переводят 124,5 тыс. человек, проживающих в 91 стране мира. По данным на 2020 год, большинство из них живут в Германии, Израиле и Абхазии.



В мае президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах России в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств против страны. Указом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшими под ответные санкции России. Запрещено вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц, находящихся в России под санкциями.



Татьяна Леухина