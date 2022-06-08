В Казани из-за укладки асфальта временно закроют для движения участок улицы Четаева

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани на участке улицы Четаева временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 21.00 8 июня до 5.00 9 июня для движения закроется участок улицы Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова. Ограничение связано с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани с 9 по 22 июня возле дома №12а, корп. 3 по ул. Закиева ограничат движение транспорта по проезжей части в направлении движения от ул. Минской в сторону ул. Закиева и полностью закроют тротуар. Это связано с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.



Дарья Акимова