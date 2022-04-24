Россияне рассказали, сколько они тратят на сигареты

Почти половина россиян (43%) тратят на сигареты до 10 тысяч рублей в год, согласно опросу исследовательского центра «Зарплата.ру» среди более 2 тысяч жителей страны, результаты приводит RT.



Еще 29% россиян сообщили, что у них уходит от 10 до 30 тысяч рублей ежегодно, по 11% опрошенных сообщили о тратах от 30 до 50 тысяч рублей или выше этой суммы. 6% респондентов не рассчитали расходы.

Согласно результатам исследования, 38% россиян — ситуативные курильщики. 31% курят табачные изделия, а 28% — электронные сигареты или устройства нагревания табака.

Среди наиболее популярных причин курения опрошенные называют «просто привычку» (36%). Курят «за компанию с друзьями или коллегами» — 31% респондентов, а таким образом справляются со стрессом 22% опрошенных. Еще 5% затруднились назвать причину.

В конце прошлого года юрист предупредил курильщиков о новых запретах в 2022 году.

Маргарита Головатенко