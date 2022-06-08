Казанский юридический институт объявил тендер на охрану своих объектов за 3,3 млн рублей

Фото: прокуратура РТ

Казанский юридический институт, являющийся филиалом Университета прокуратуры России, объявил тендер на оказание услуг частной охраны стоимостью 3,3 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.



Услуги должны быть предоставлены по двум объектам: ул. Московская, д. 41 и ул. Габдуллы Тукая, д. 105. Срок оказания услуг длится с 00.00 часов 1 июля этого года по 23.59 30 июня 2023 года. Ежедневный режим на каждом из объектов составляет 24 часа в день, с 8.00 часов текущих суток до 8.00 часов следующих суток.



Первый объект представляет собой административное пятиэтажное здание с подземным этажом, оборудованное охранно-пожарной сигнализацией, выведенной на пульт помещения охраны — пост № 1, и тревожной кнопкой. Кроме того, прилегающая территория и основные помещения здания оборудованы камерами видеонаблюдения. Его общая площадь составляет 3395,5 кв. м.

Второй объект — это административное пятиэтажное здание площадью 4136,8 кв. м, в том числе подземный этаж — 3952,3 кв. м. Оно оборудовано охранно-пожарной сигнализацией, выведенной на пульт помещения охраны — пост № 2, и тревожной кнопкой. Также имеется нежилое одноэтажное здание площадью 184,5 кв. м.

Охранники обязаны обеспечить защиту от несанкционированного проникновения и преступных посягательств на жизнь и здоровье лиц, находящихся на объектах. Подать заявку можно до 15 июня, итоги подведут 16 июня.

Фото: www.flickr.com

26 мая стало известно, что АО «Татавтодор» объявило тендер на оказание услуг по охране объектов филиала дорожно-ремонтного строительного управления в Кукморе за 2,9 млн рублей. Оказать услуги необходимо с 1 июля 2022 года по 30 сентября 2023 года, а срок действия договора — по 30 ноября 2023 года. Отмечается, что исполнитель также должен предоставить технические средства, такие как тревожная кнопка и сигнализация.



Максим Кокунин