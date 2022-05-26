На охрану филиала «Татавтодора» в Кукморе потратят 2,9 млн рублей

АО «Татавтодор» объявил тендер на оказание услуг по охране объектов филиала дорожно-ремонтного строительного управления в Кукморе за 2,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Оказать услуги необходимо с 1 июля 2022 года по 30 сентября 2023 года, а срок действия договора — по 30 ноября 2023 года. Отмечается, что исполнитель также должен предоставить технические средства, такие как тревожная кнопка и сигнализация.

На каждом объекте ДРСУ устанавливается один круглосуточный пост охраны, ежедневно на каждый пост охраны предоставляется не менее одного экипированного сотрудника. Все выставляемые сотрудники имеют действующее удостоверение частного охранника и личные карточки либо иной документ, подтверждающий право сотрудника на осуществление охранной деятельности.

Подать заявку можно до 10 июня, итоги подведут 14 июня.

Фото: Максим Платонов

20 мая стало известно, что «Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.

Максим Кокунин