На охрану филиала «Татавтодора» в Кукморе потратят 2,9 млн рублей
АО «Татавтодор» объявил тендер на оказание услуг по охране объектов филиала дорожно-ремонтного строительного управления в Кукморе за 2,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Оказать услуги необходимо с 1 июля 2022 года по 30 сентября 2023 года, а срок действия договора — по 30 ноября 2023 года. Отмечается, что исполнитель также должен предоставить технические средства, такие как тревожная кнопка и сигнализация.
На каждом объекте ДРСУ устанавливается один круглосуточный пост охраны, ежедневно на каждый пост охраны предоставляется не менее одного экипированного сотрудника. Все выставляемые сотрудники имеют действующее удостоверение частного охранника и личные карточки либо иной документ, подтверждающий право сотрудника на осуществление охранной деятельности.
Подать заявку можно до 10 июня, итоги подведут 14 июня.
20 мая стало известно, что «Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.
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