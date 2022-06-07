Почтовые отделения Татарстана в связи с празднованием Дня России временно изменят режим работы
Почтовые отделения Татарстана временно изменят режим работы в связи с празднованием Дня России, сообщается на сайте мэрии Казани.
- 11 июня почтовые отделения республики будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час.
- 12 июня станет выходным днем для всех отделений «Почты России».
- 13 июня отделения будут принимать клиентов по воскресному режиму работы.
Отмечается, что почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда России. Вместе с тем некоторые сельские отделения могут работать по особому графику.
7 июня стало известно, что Казань попала в число самых популярных внутренних направлений для коротких поездок на День России. В этом году россияне отдыхают три дня, с 11 по 13 июня. По данным туроператоров, спрос на эти даты вырос незначительно.
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