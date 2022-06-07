Почтовые отделения Татарстана в связи с празднованием Дня России временно изменят режим работы

Фото: Ринат Назметдинов

Почтовые отделения Татарстана временно изменят режим работы в связи с празднованием Дня России, сообщается на сайте мэрии Казани.

11 июня почтовые отделения республики будут работать по обычному графику с сокращением рабочего дня на один час.

12 июня станет выходным днем для всех отделений «Почты России».

13 июня отделения будут принимать клиентов по воскресному режиму работы.

Отмечается, что почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда России. Вместе с тем некоторые сельские отделения могут работать по особому графику.

Фото: Ринат Назметдинов

7 июня стало известно, что Казань попала в число самых популярных внутренних направлений для коротких поездок на День России. В этом году россияне отдыхают три дня, с 11 по 13 июня. По данным туроператоров, спрос на эти даты вырос незначительно.



Максим Кокунин