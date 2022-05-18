В Татарстане на разработку проектной документации для строительства пяти объектов выделят 36,3 миллиона рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства школы, дома детского творчества, дома культуры, многопрофильной поликлиники и врачебной амбулатории на территории республики за 36,3 миллиона рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Исполнителю необходимо выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и получить все необходимые согласования, а также заключение государственной экспертизы для строительства.
В списке указаны следующие объекты:
- Общеобразовательная школа на 1 501 место в Набережных Челнах, 34-й комплекс.
- Дом детского творчества на улице Актайской в Казани.
- Сельский дом культуры на 100 мест в селе Лебедино Алексеевского района Татарстана.
- Многопрофильная поликлиника Зеленодольской центральной районной больницы в селе Осиново;
- Здание врачебной амбулатории Пестречинской центральной районной больницы в селе Куюки.
Работы требуется выполнить до 30 сентября этого года. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 мая. Подрядчика определят 23 мая.
Главинвестстрой Татарстана также объявлял тендер на разработку проектной документации по капитальному ремонту школ республики с начальной ценой договора 124,3 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет региона. В списке указывалось 61 учебное заведение.
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