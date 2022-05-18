В Татарстане на разработку проектной документации для строительства пяти объектов выделят 36,3 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной документации для строительства школы, дома детского творчества, дома культуры, многопрофильной поликлиники и врачебной амбулатории на территории республики за 36,3 миллиона рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и получить все необходимые согласования, а также заключение государственной экспертизы для строительства.

В списке указаны следующие объекты:

Общеобразовательная школа на 1 501 место в Набережных Челнах, 34-й комплекс.

Дом детского творчества на улице Актайской в Казани.

Сельский дом культуры на 100 мест в селе Лебедино Алексеевского района Татарстана.

Многопрофильная поликлиника Зеленодольской центральной районной больницы в селе Осиново;

Здание врачебной амбулатории Пестречинской центральной районной больницы в селе Куюки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Работы требуется выполнить до 30 сентября этого года. Заявки на участие в тендере принимаются до 19 мая. Подрядчика определят 23 мая.

Главинвестстрой Татарстана также объявлял тендер на разработку проектной документации по капитальному ремонту школ республики с начальной ценой договора 124,3 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет региона. В списке указывалось 61 учебное заведение.



Максим Кокунин