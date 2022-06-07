ГИБДД Челнов после смертельного ДТП просит жителей сообщать о незаконных «уличных гонках»

Фото: Илья Репин (архив)

Госавтоинспекция Набережных Челнов обратилась к жителям с просьбой сообщать информацию о месте и времени планируемых несанкционированных «уличных гонок». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сделано это в связи с произошедшим недавно на улице Металлургической ДТП со смертельным исходом в ходе таких гонок. Сведениями можно поделиться по телефону 02 или 8(8552)51-18-14 (телефон дежурной части ГИБДД по Челнам).

Фото: Илья Репин (архив)

4 июня сообщалось, что в Челнах произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель Toyota Chaser не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Audi Q7, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте.



Дарья Акимова