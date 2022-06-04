В Челнах произошло смертельное ДТП

Фото: Максим Платонов

Накануне в Набережных Челнах на улице Металлургической произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, 33-летний водитель Toyota Chaser не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Audi Q7, за рулем которого находился 36-летний мужчина. От полученных травм водитель Toyota Chaser скончался на месте.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметили в МВД по республике, за последние два года погибший привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в общей сложности 17 раз.



Недавно в Нижнекамском районе на Соболековском тракте автомобиль Mazda 6 выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Renault Fluence и «Нива». В результате ДТП водитель Renault скончался. Еще четыре человека пострадали.

Диана Жиленкова