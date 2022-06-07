Под эгидой Минобороны России появился Фонд поддержки военно-патриотического кино

Под эгидой Минобороны России создан «Фонд поддержки военно-патриотического кино». Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях нашей истории, созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цель фонда — оказание помощи в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными силами задачах.

В апреле в Казани открылся первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Всего в Татарстане появятся три таких центра: еще два в Нижнекамске и в Чистопольском районе.



Татьяна Леухина