В России годовая инфляция в апреле ускорилась до 17,83%

Фото: Максим Платонов

В России годовая инфляция в апреле ускорилась до 17,83%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Рис подорожал на 8,7%, крупа гречневая — на 5,2%, горох и фасоль — на 5%. Также увеличилась стоимость черного чая (+7,4%), поваренной соли (+6,1%) и маргарина (+12,9%).

В то же время подешевели помидоры (-14,2%), бананы (-10,2%), капуста белокочанная (-6,4%), огурцы (-6%), апельсины (-2,5%) и другие продукты. Цены на куриные яйца снизились на 1,3%, на чеснок — на 2,2%.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Росстата, с 30 апреля по 6 мая текущего года инфляция в стране составила 0,12%. За этот период увеличились цены на смеси сухие молочные (+1,1%) и консервы овощные для детского питания (0,9%), сметану и чай черный (0,8%) и другие продукты.

Диана Жиленкова