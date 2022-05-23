Годовая инфляция в Татарстане в апреле составила 18,59%

Фото: Антон Журавлев (архив)

В апреле этого года годовая инфляция в Татарстане составила 18,59% после 18,08% в марте. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка республики.

Это ниже, чем в Приволжском федеральном округе, где она составила 18,79%, но выше, чем в целом в России — 17,83%. Отмечается, что на динамике цен отразились увеличение издержек производителей и поставщиков на фоне сохранявшихся трудностей с логистикой.

Годовой прирост цен на продукты в Татарстане ускорился до 21,45% после 18,91% в марте. Это связывают с c ростом затрат на производство продукции из-за затруднений в международных поставках. Это повлияло на ускорение роста цен на колбасные, кондитерские изделия, фруктовые соки, молоко, сыр и сливочное масло. Также подорожали зарубежное сырье для производства упаковки, импортные ингредиенты для производства сладостей, кормовые добавки для животных и оборудование для переработки сельхозпродукции.

Фото: cbr.ru

Кроме того, годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле снизился до 20,45% после 21,23% в марте. Этому способствовало укрепление рубля и увеличение предложения ряда товаров на внутреннем рынке. Замедлился годовой рост цен на подержанные иномарки, электротовары, бытовые приборы, телерадиотовары и средства связи.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в республике составил 12,01% после 12,14% в марте. На это оказал основное влияние рост обменного курса рубля.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Согласно данным Татарстанстата, в Татарстане годовая инфляция в апреле также составила 18,59%. Продукты с начала года подорожали на 21,4%, непродовольственные товары — на 20,4%. Цены на услуги увеличились на 12%.





Дарья Акимова