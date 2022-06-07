Шойгу сообщил об открытии автомобильного сообщения с территории России по материковой части в Крым

Фото: Минобороны России

Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что на шести железнодорожных участках созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Восстановлено 1200 км участков железных дорог.

Фото: Марат Гайфуллин (архив)

Начались поставки грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон, сообщает «РИА Новости». Мариупольской морской порт принял первые грузовые суда.

Шойгу также уведомил, что по Северо-Крымскому каналу в Крым возобновлена беспрепятственная подача воды. В конце марта сообщалось, что Северо-Крымский канал полностью заполнен водой впервые за последние восемь лет.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий на Украине. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина