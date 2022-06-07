В МВД России появится Главное управление оперативного реагирования

Фото: Максим Платонов (архив)

В структуре МВД России появится Главное управление оперативного реагирования (ГУОР). Оно укрепит подразделения в случае осложнения оперативной обстановки, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

ГУОР станет головным подразделением в осуществлении функций министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию.

В новом управлении займутся организацией приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях и реагированием на них; обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности объектов системы МВД.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что создание подразделения не потребует дополнительного финансирования и увеличения количества должностей в центральном аппарате МВД, пишет «Интерфакс».

Татьяна Леухина