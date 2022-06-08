На ремонт казанской школы №143 направят более 265 млн рублей — ее обновляли в прошлом году

Фото: Кадр видео kzn.ru

На ремонт школы №143 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной в Ново-Савиновском районе Казани по ул. Четаева, направят еще 265,9 миллиона рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Ремонт в казанской школе №143 проводился летом прошлого года. Власти города рассказывали, что он первый за тридцать лет.

К учебному году 2021/2022 в школе №143 планировалось заменить кровлю, утеплить крышу и заменить 174 окна, полностью отремонтировать два кабинета на первом и втором этажах. Рабочие также занимались обновлением санузлов на третьем и втором этажах. Казанские власти отмечали, что все эти помещения сильно пострадали от протекающей крыши.

Ремонт в школе №143 в 2021 году. Фото: kzn.ru

До конца сентября 2021-го также планировалось закончить ремонт в двух спортзалах. Оставшиеся ремонтные работы решили перенести на этот год.

Подрядчика на продолжение ремонта школы №143 ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Ему необходимо завершить работы до 1 декабря 2022 года. Он должен выполнить комплекс работ по устройству фасада, устройству входных групп. Также ему предстоит отремонтировать внутренние инженерные системы.

Ремонт в школе №143 в 2021 году. Фото: kzn.ru

По данным Минстроя Татарстана на 28 мая, в республике объем работ по капитальному ремонту в школах, школах-интернатах и детских садах выполнен на треть. Ремонтируются 119 школ и школ-интернатов. В работе у подрядчиков 92 объекта, объем выполненных строительно-монтажных работ достиг 33%.



Татьяна Демина