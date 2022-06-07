Сегодня в Татарстане дождь, ветер и до +20 градусов

Во вторник, 7 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидаются дожди и ливни, местами сильные, ночью в отдельных восточных районах очень сильные, местами гроза и град. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +16... +18 градусов, в Набережных Челнах, Лениногорске, Буинске — +15... +18 градусов.

Кроме того, прогнозируется ветер западный, северо-западный сильный, местами порывами до 15—20 м/с, днем локально очень сильный ветер порывами до 26 м/с.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана на этой неделе прогнозируют дождливую, но теплую погоду. Ночью и днем во вторник, 7 июня, и ночью в среду, 8 июня, в республике местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни.



Дарья Акимова