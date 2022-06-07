Предприятия Челнов трудоустроят почти 3 тысячи школьников летом

Фото: Максим Платонов (архив)

В летний период предприятия Набережных Челнов трудоустроят 2,8 тысячи школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Подростки могут устроиться на работу через челнинский центр студенческих трудовых отрядов и работать на территории образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и молодежной политики, а также в «Горзеленхозе». 400 школьников могут начать трудовую деятельность через кадровый центр «Работа России» в таких организациях, как «Торговый дом Челны-Хлеб», «Челныводоканал», «Сатурн», КОРИБ и других.

В этом году на трудоустройство школьников из госбюджета выделено 6,3 млн рублей, дополнительно из бюджета Челнов — 11,6 млн рублей. Отмечается, что при двухчасовом рабочем дне зарплата одного учащегося составит за месяц 5 989 рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, в Татарстане больше 800 школьников ищут подработку летом. С начала июня такое количество соискателей в возрасте 14—17 лет обновили либо создали резюме. Подростки могут устроиться менеджерами по работе с клиентами, офис-менеджерами и промоутерами.



Дарья Акимова