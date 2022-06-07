В Казани отпраздновали 223-летие со дня рождения Александра Пушкина — видео

Фото: Максим Платонов

В Казани отпраздновали 223-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Традиционно к памятнику около театра оперы и балета имени М. Джалиля поклонники принесли цветы. Также здесь прошел праздник, где декламировали стихи Пушкина и творчество других поэтов, созданное под его влиянием. Звучали стихотворения и на татарском языке. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с днем рождения Пушкина и Днем русского языка, а также наградил педагогов, библиотекарей и представителей науки, каждый день вносящих вклад в популяризацию русского языка и культуры.

Творчество Пушкина любил и переродил на родной язык поэт Габдулла Тукай, что нашло отражение в развитии татарской поэзии. Сам Пушкин часто бывал в Казани, а многие из своих произведений написал в селе Болдино, основанном служивыми татарами.

Сегодня Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Александру Пушкину около театра оперы и балета имени М. Джалиля. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова