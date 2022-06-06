Приношение поэту: в Казани возложили цветы к памятнику Пушкина

Президент РТ Рустам Минниханов и Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику великого русского поэта Александра Пушкина около театра оперы и балета имени М. Джалиля. Мероприятие приурочено ко Дню русского языка и 223-й годовщине со дня рождения классика русской литературы.
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