Минтруд России: после объединения ПФР и ФСС заново подавать документы на выплаты не придется

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что россиянам не потребуется заново подавать документы для получения мер социальной поддержки после планирующегося объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, ведомство вместе с представителями ПФР и ФСС отработали так называемую процедуру бесшовного перехода от одной структуры в виде двух фондов к единому объединенному фонду. Поэтому дополнительное обращение в объединенную структуру не потребуется.

Котяков добавил, что после объединения ПФР и ФСС будут созданы единые клиентские службы для россиян, куда они смогут обращаться за всеми мерами социальной поддержки, раньше администрируемыми двумя фондами. Эти меры станут предоставляться по принципам социального казначейства, то есть только по одному заявлению или вовсе без него.

Фото: pfr.gov.ru

В январе Минтруд России предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. С 2023 года планируется ввести единый тариф по страховым взносам, который предусматривает перечисление взносов для пенсионного и социального страхования единым платежом. Ожидается, что введение единого тарифа для соцстрахования позволит увеличить размеры пособий.

Дарья Акимова